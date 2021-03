Una donna bulgara di 57 anni, che lavorava presso una coppia di anziani di Battipaglia (Salerno), è morta nel rogo divampato all'interno dell'abitazione a quanto pare per il malfunzionamento di una stufa a gas; la badante è riuscita a mettere in salvo i coniugi ma sarebbe rientrata in casa per recuperare qualcosa e sarebbe quindi rimasta intrappolata. L'incendio è scoppiato intorno alle 5 di oggi, 8 marzo, all'interno di una villetta di via Padova.

Nella struttura abitavano soltanto i coniugi, lui di 88 anni e lei di 85, e la 57enne che era con loro come badante. Stando alla ricostruzione a causare le fiamme sarebbe stata una stufa a gas, lasciata probabilmente accesa nella notte. La donna bulgara si sarebbe accorta delle fiamme e avrebbe velocemente svegliato i due anziani, aiutandoli ad uscire e mettendoli in salvo, ma poi avrebbe fatto ritorno in casa, dove ormai l'incendio era già esteso, per recuperare qualcosa, probabilmente effetti personali o oggetti di valore. A quel punto sarebbe stata sopraffatta dai fumi che avevano già saturato l'abitazione e non sarebbe più riuscita ad uscire, morendo nell'incendio.

I due coniugi, soccorsi dal 118 allertati da alcuni vicini di casa, sono stati trasportati nell'ospedale di Battipaglia per le prime cure e per accertamenti; le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione, sono sostanzialmente incolumi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati delle fiamme e della messa in sicurezza; nelle prossime ore verranno effettuati i sopralluoghi per verificare le condizioni dell'appartamento, la cui stabilità non sarebbe stata compromessa.