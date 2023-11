Incendio davanti la Galleria Vittoria, auto in fiamme: grossa colonna di fumo in zona via Chiatamone A fuoco un’auto davanti all’ingresso della Galleria Vittoria. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato questa mattina in via Arcoleo, davanti all'ingresso della Galleria della Vittoria, sul lato di piazza Vittoria. A fuoco, secondo le prime ricostruzioni e per motivi ancora da chiarire, un'auto che stava transitando in quel momento nella trafficata strada. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Il traffico è andato immediatamente in tilt, considerando che si tratta di uno dei nodi nevralgici per la circolazione veicolare della città e che il Lungomare di via Partenope è chiuso alle auto.

Auto in fiamme in via Arcoleo, arrivano i pompieri

L'incendio è scoppiato attorno alle ore 12,30 di oggi, giovedì 9 novembre 2023. Non sono chiari i motivi che possano averlo innescato. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sembra che le fiamme si siano sprigionate da una vettura che si trovava in quel momento in via Arcoleo, la stradina che collega piazza Vittoria alla Galleria della Vittoria e a via Domenico Morelli, una delle arterie di circolazione più importanti della città, considerando che collega la zona occidentale di Posillipo e Fuorigrotta al centro storico di piazza Municipio, passando per via Acton.

Nelle intenzioni del Comune, proprio su questa strada, nei prossimi mesi, partiranno i lavori per la riattivazione del tram fino a Mergellina. I binari, che al momento arrivano a piazza Municipio, dovrebbero proseguire per via Acton, Galleria Vittoria, piazza Vittoria e quindi procedere sulla Riviera di Chiaia, per arrivare alla fine a Mergellina, dove poi il tram tornerà indietro. I lavori sono stati finanziati e adesso si attende l'apertura dei cantieri.