Incendio Cilento, fiamme a Centola: a fuoco anche gli ulivi secolari Drammatico incendio a Centole, in Cilento. A fuoco ettari di macchia mediterranea e olivi secolari.

A cura di Redazione Napoli

È drammatico per la natura del Cilento il bilancio del grosso incendio in corso a Centola, in provincia di Salerno. Il rogo, di dimensioni rilevanti, ha mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e alcune piante secolari di ulivo.

Le fiamme sviluppatesi per l'intera mattinata di oggi su tre diversi fronti hanno interessato la frazione Lacci, lontana dal centro abitato. Sul posto le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i volontari della Protezione civile ‘Centola area cilento', gli operai della Comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino.

A causa della velocità del propagarsi del rogo è stato necessario anche l'invento di un elicottero. Si tratta del terzo incendio di vaste dimensioni verificatosi nelle ultime 24 ore nell'area del Basso Cilento. In questo momento sull'area è in volo un Canadair dei Vigili del Fuoco, decollato d'urgenza da Lamezia Terme, cui se n'è aggiunto un altro poco prima delle 17 di oggi.