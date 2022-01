Due incendi a Napoli: a Bagnoli uno studio di commercialisti e casa a Corso Vittorio Emanuele Nel primo incendio in via Acate, a Bagnoli, non si esclude la presenza di feriti. L’altro incendio in Corso Vittorio Emanuele 466, dove non risulterebbero feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due incendi sono scoppiati questa mattina a Napoli. Il primo in via Acate, a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, dove, secondo le prime ricostruzioni sarebbe andato a fuoco uno studio di commercialisti. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non si escludono feriti al momento. La colonna di fumo nero si è levata dal palazzo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. I pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. In corso i rilievi per stabilire l'origine del rogo.

Il secondo incendio in una casa al Corso Vittorio Emanuele, al civico 466, dove non risulterebbero feriti al momento.

(in aggiornamento)