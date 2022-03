Incendio all’ospedale di Torre del Greco, fumo nero dalle finestre: paura per pazienti e personale Una serie di video, diffusi dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, documentano un incendio all’interno dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura oggi, mercoledì 2 marzo, all'ospedale Maresca di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, interessato da un incendio che ha preoccupato pazienti e personale sanitario. Sul rogo che ha interessato il nosocomio della città corallina si sa ancora poco: non sono chiare, per esempio, le cause. Sulla sua pagina Facebook, però, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha diffuso una serie di video che testimoniano il rogo, che sarebbe divampato nel Pronto Soccorso dell'ospedale: in alcuni, si vede chiaramente del fumo nero uscire dalle finestre dell'ospedale, mentre in altre immagini viene mostrato il personale che si adopera con gli estintori nel tentativo di estinguere il rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato senza fatica l'incendio. In ospedale sono arrivate anche le forze dell'ordine che, di concerto con i pompieri, hanno effettuato tutti i rilievi utili a comprendere le cause dell'incendio, che come detto sono ancora poco chiare. Fortunatamente, dal momento che si è trattato di un piccolo rogo, domato in poco tempo, non si segnalano feriti né intossicati e non c'è stato bisogno di evacuare nessun paziente. Il consigliere regionale Borrelli ha poi pubblicato anche un video a rogo estinto, in cui si vedono chiaramente le ultime colonnine di fumo sollevarsi dall'edificio.