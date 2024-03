Incendio alla Riviera di Chiaia, in fiamme un negozio: grossa colonna di fumo, sul posto i vigili del fuoco Il rogo è divampato alla Riviera di Chiaia: le fiamme hanno interessato l’ingresso di un negozio che sorge sulla strada, facendo innalzare una grossa colonna di fumo nella zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un grosso incendio è divampato nella mattinata di oggi alla Riviera di Chiaia, strada che corre parallela al Lungomare di Napoli, nel centro del capoluogo campano. Le fiamme hanno interessato l'ingresso di un esercizio commerciale, una rivendita di scooter, che sorge sulla strada: dal rogo si è innalzata una grossa colonna di fumo che si è stagliata sopra il quartiere. Da una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate da uno scooter all'interno del negozio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoprando per estinguere le fiamme, che hanno interessato anche una bicicletta elettrica che si trovava in quel momento sul marciapiede. A causa dell'intervento dei pompieri e dei curiosi che si sono messi ad osservare la scena, in zona ci sono state ripercussioni sul traffico automobilistico.