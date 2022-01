Incendio a Torre Annunziata, distrutte dal fuoco 2 auto. Danni a un palazzo e ai tubi del gas Rogo in via Vico Giglio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incendio nella notte a Torre Annunziata, nel Vesuviano. A fuoco due auto parcheggiate in strada, che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Il rogo ha raggiunto anche un palazzo vicino, provocando vari danni. Danneggiati cavi elettrici e tubi del gas. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del comando locale, con diverse autobotti, che sono riusciti a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza l’edificio vicino. Per fortuna non si registrano feriti. Tuttavia, per effettuare i dovuti controlli di sicurezza, l’erogazione della corrente elettrica e del gas è stata interrotta e poi ripristinata. Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude la pista anche dolosa.

L'incendio è scoppiato nel cuore della notte, attorno alle ore 3, in via vico Giglio. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, due auto che sono andate distrutte. Le indagini affidate ai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono ancora in corso. Non è escluso che possano essere utilizzate le eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare possibili responsabili, se l'incendio dovesse risultare doloso, oppure comunque per recuperare elementi utili per ricostruire cosa sia accaduto.

Purtroppo sono frequenti gli incendi nel napoletano, soprattutto di notte. Solo il 24 gennaio scorso, nel vicino comune di Torre del Greco è stata incendiata un'altra vettura, una Citroen C3, completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio si è propagato anche ad un vicino negozio di elettronica, che per fortuna, data l'ora, era chiuso, danneggiando l'insegna dell'esercizio commerciale. Il rogo è scoppiato attorno all'1,40 di notte, in via Cappuccini, all'altezza del civico 46, arteria che collega la Circumvallazione con la zona del centro cittadino.