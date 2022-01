A Torre del Greco auto distrutta dalle fiamme incendia anche negozio: pista dolosa A fuoco un’auto questa notte in via Cappuccini una Citroen C3, completamente distrutta dalle fiamme. Danneggiato un negozio vicino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A fuoco un'auto questa notte a Torre del Greco. la vettura, una Citroen C3 è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio si è propagato anche ad un vicino negozio di elettronica, che per fortuna, data l'ora, era chiuso, danneggiando l'insegna dell'esercizio commerciale. Il rogo è scoppiato attorno all'1,40 di notte, in via Cappuccini, all'altezza del civico 46, arteria che collega la Circumvallazione con la zona del centro cittadino. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e i vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma della compagnia torrese per definire la dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi, al momento, non si esclude quella della pista dolosa. Non è escluso che gli investigatori possano utilizzare eventuali immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere presenti nella zona per cercare di individuare e identificare i responsabili del gesto.

Sono frequenti purtroppo i roghi di auto in Campania, spesso di natura dolosa, come poi risulta dalle verifiche effettuate dalle forze dell'ordine. Solo tre giorni fa, venerdì 21 gennaio, a Forino, in provincia di Avellino, è stato arrestato il presunto autore dei due incendi che si erano verificati nella notte in via Monteromola che avevano interessato due veicoli: una Citroen C2 che è stata completamente distrutta dalle fiamme e una Fiat Punto, parcheggiata vicino all'altra auto e danneggiata dal rogo. I carabinieri in quel caso hanno identificato il presunto piromane, una guardia giurata di 35 anni alla quale poi è stata ritirata la pistola, attraverso le immagini delle telecamere della zona.