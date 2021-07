Incendio a Somma Vesuviana, enorme colonna di fumo nero visibile a distanza di chilometri Incendio in località Cupa di Nola a Somma Vesuviana, nel Napoletano: colonna di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Ad andare in fumo pare siano state cassette di plastica utilizzate per raccogliere la frutta. Puzza di bruciato in tutta l’area, i residenti chiudono porte e finestre. Vigili del fuoco sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La colonna di fumo sprigionata dall’incendio in località Cupa di Nola, a Somma Vesuviana.

Una enorme colonna di fumo nero sprigionata da un incendio ha avvolto nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 luglio, i cieli di gran parte della provincia di Napoli. L'incendio si è sviluppato in località Cupa di Nola, nel territorio di Somma Vesuviana: vigili del fuoco che sono subito accorsi sul posto per domare le fiamme. Ad andare in fiamme, con ogni probabilità, sarebbero state delle cassette di plastica ammassate in un deposito, destinate alla raccolta di frutta. Ipotesi che spiegherebbe il fumo particolarmente denso che si è sviluppato nell'incendio.

Tanta paura per i residenti, con la nube che è stata bene visibile anche a diversi chilometri di distanza. I più vicini a località Cupa di Nola hanno chiuso porte e finestre per evitare che la puzza di bruciato potesse entrare in casa. Vigili del fuoco che sono giunti già attorno alle 12, poco dopo lo scoppio dell'incendio, per domare le fiamme. Anche i carabinieri della locale stazione sono subito giunti sul posto dell'incendio per effettuare tutti i rilievi del caso: probabile che una volta domate le fiamme verrà chiarito anche come si sia sviluppato all'interno del deposito. L'ipotesi più plausibile è quella dell'incidente, ma nessuna pista al momento è esclusa, neppure quella del dolo. Si sta procedendo anche all'ascolto delle testimonianze di chi era nei paraggi dell'incendio attorno a mezzogiorno, l'orario in cui è scoppiato e sono stati avvisati i pompieri per l'intervento.