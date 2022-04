Incendio a Nocera Superiore, colonna di fumo nero sulla città: in fiamme legno e plastica Paura a Nocera Superiore per un incendio scoppiato in mattinata: in fiamme un deposito, colonna di fumo nero su tutta la città e cittadini barricati in casa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un vasto incendio si è sviluppato a Nocera Superiore nella tarda mattinata di quest'oggi, in località Starza, a ridosso del centro abitato. Una grossa colonna di fumo nero si è sprigionato dal luogo dell'incendio ed ha avvolto in poco tempo il cielo della cittadina e raggiungendo in breve tempo tutti i comuni dell'agro nocerino-sarnese. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, impegnati per domare il rogo che si è esteso in pochissimo tempo: il vento, infatti, ha giocato un ruolo importante sia nell'alimentare le fiamme propagandole nei dintorni, ma anche spingendo la colonna di fumo nero in direzione della parte orientale della città e verso il resto dell'agro-nocerino.

Ad andare in fumo sarebbe stato una sorta di capannone adibito a deposito, al cui interno erano stipati bancali di legno e materiali di plastica: ancora da chiarire invece la natura dell'incendio, che potrà essere accertata solo a fiamme domate. Fiamme che si sono propagate poi anche ad un'abitazione vicina al capannone stesso, danneggiandone le pareti esterne. Non ci sarebbero feriti: tanti residenti in zona, una volta vista l'enorme colonna di fumo, si sono barricati in casa, chiudendo porte e finestre per evitare che la nube facesse irruzione anche nelle proprie abitazioni. Qualcuno invece ha preferito lasciare cautelativamente la propria abitazione, spostandosi verso amici e parenti nei comuni vicini. Le fiamme, che hanno spaventato non poco visto che le lingue di fuoco hanno divorato il cielo, sono poi state circoscritte dai vigili del fuoco, al lavoro fin da subito per domare l'incendio.