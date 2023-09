Incendio a Chiaia: appiccato il fuoco ai cassonetti, danneggiata un’automobile Tre cassonetti della spazzatura sono stati incendiati in vico del Vasto a Chiaia, le fiamme hanno raggiunto una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

A cura di Nico Falco

Tre cassonetti della spazzatura e un'automobile sono andati a fuoco in un incendio divampato intorno alle 19 di oggi, 29 settembre, in vico del Vasto a Chiaia, nel quartiere napoletano di Chiaia, traversa di via Dei Mille che conduce alle spalle del museo Pan. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Le cause del rogo, è stato appurato durante i primi accertamenti, sono dolose; non risultano feriti.

Le fiamme, hanno appurato i militari, sono state appiccate ai tre contenitori dei rifiuti che si trovavano in strada; non è chiaro se sia stato usato un ordigno o del liquido infiammabile, ma il fuoco si è rapidamente esteso al contenuto dei cassonetti e hanno raggiunto un'automobile che era parcheggiata nelle immediate vicinanze; la vettura ha riportato lievi danni alla parte anteriore. I militari, nel corso delle indagini, hanno verificato l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nell'area che potrebbero fornire indicazioni preziose. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, viene ritenuta maggiormente verosimile quella del vandalismo.