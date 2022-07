Incendiata la saracinesca del bar Dieci Tre nel quartiere Stella a Napoli Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di oggi, domenica 17 luglio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione ricevuta dalla sala operativa.

A cura di Enrico Tata

Incendiata la saracinesca del bar Dieci Tre in via Sant'Antonio a Capodimonte, quartiere Stella di Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di oggi, domenica 17 luglio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione ricevuta dalla sala operativa. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco in pochi minuti. Restano ancora da accertare le cause del rogo, ma non si esclude affatto l'ipotesi dolosa. Qualcuno ha deliberatamente incendiato il bar, forse per intimidire i proprietari. Le indagini sono tuttora in corso e sono condotte dai carabinieri della stazione di Napoli Capodimone, che stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza installate nelle vicinanze per capire se qualcuno abbia dato fuoco intenzionalmente alla saracinesca del bar. Nessuno è rimasto ferito.

È stata sicuramente di origine dolosa, invece, l'esplosione che ha danneggiato l'ingresso della Risto-Pescheria di Peppe Di Napoli a Pianura. Nella notte di sabato 16 luglio, una bomba è scoppiata davanti al negozio del noto commerciante napoletano, famoso anche sui social network. "Ho presentato denuncia al commissariato di Polizia a Pianura, non ho mai avuto richieste strane o minacce. Io sto dalla parte della legalità. Hanno distrutto la cassa, i monitor collocati all'esterno, l'insegna e la saracinesca, ma ho già fatto riparare le cose importanti, restiam0 aperti e operativi al cento per cento. Hanno messo la bomba per danneggiarmi. Io non ho paura di niente, però , devo dirlo, mi viene lo schifo di stare a Napoli. Io sto cercando di valorizzare il mio quartiere in ogni cosa che faccio. Ripeto: continuerò a lavorare perché non ho paura di niente", ha dichiarato il diretto interessato a Fanpage.it.