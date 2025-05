video suggerito

In una serata ai baretti di Chiaia i carabinieri trovano di tutto: cibo malsano, parcheggiatori molesti, droga, targhe false Una serata di controlli tra targhe false, motociclisti senza patente, ristorantini con cibo conservato male e gli immancabili parcheggiatori abusivi.

A cura di Redazione Napoli

Un «nove ‘e maggio», per dirla alla Liberato, all'insegna dei controlli dentro e fuori i locali di Chiaia, i cosiddetti "baretti", epicentro della movida nel salotto buono partenopeo, affollatissimi ogni fine settimana. Lì i carabinieri hanno trovato un po' di tutto, sintomo del fatto che tra decine di attività commerciali che onestamente cercano di proporsi al meglio (non facile, vista la concorrenza agguerrita) ce ne sono alcune, una minoranza, che invece si sentono più furbe delle altre. Il tutto, in un contesto spesso caratterizzato da veri e propri estorsori come i parcheggiatori abusivi, pronti ad approfittare delle serate per far cassa imponendo il loro balzello. E d'altra parte costellato da clienti che arrivano a bordo di scooter e auto e il codice della Strada non sanno nemmeno cosa sia.

Iniziamo dalla sicurezza alimentare: il resoconto dei militari riferisce di 11 locali ispezionati, con 16 sanzioni e 13 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie. In totale, sono stati sequestrati 10 chili di alimenti non tracciabili e sospese due attività commerciali. Infine, quattro attività sono state multate per occupazione abusiva di suolo pubblico: questo è un altro tema sensibile in una città come Napoli letteralmente mangiata dai tavolini abusivi. Ad affiancare i militari c’erano anche gli agenti della Polizia Municipale e il personale dell’Asl Napoli 1.

Poi, il tema delle piccole e grandi illegalità sul fronte viabilità: durante l’operazione, sono stati denunciati e allontanati tre parcheggiatori abusivi, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati legati al patrimonio e alla droga. I tre nonostante avessero denunce sono stati sorpresi mentre infastidivano i passanti e disturbavano la tranquillità della zona.

I controlli alla viabilità hanno portato all’emissione di 48 sanzioni, di cui ben 17 per mancato utilizzo del casco. Tra i denunciati, un giovane è stato sorpreso alla guida di uno scooter senza patente, con recidiva nel biennio. Un altro uomo è stato denunciato per la contraffazione delle targhe dell'auto che stava guidando. Tre minorenni sono stati segnalati alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha visto l’identificazione di 140 persone e il controllo di 48 veicoli, ha anche comportato il sequestro di 16 scooter. E tutto questo in una sola serata.