In una casa di Varcaturo i documenti falsi per l’espatrio: decine di patenti, passaporti e carte di identità

I carabinieri hanno arresto un 45enne originario del Ghana a Giugliano in Campania (Napoli): è stato trovato in possesso di decine di documenti contraffatti.

A cura di Nico Falco

Carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno, passaporti: aveva documenti falsi di ogni tipo, il ghanese di 45 anni arrestato a Giugliano in Campania, località Varcaturo, erano tutti intestati a persone provenienti dagli stati centroafricani che, con quelli, avrebbero potuto spostarsi liberamente verso il centro Europa. L'uomo è finito in manette il 23 maggio, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

L'operazione è stata condotta dai militari del Comando Antifalsificazione Monetaria col supporto dei carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 10 Reggimento Campania e di quelli della stazione locale, nell'ambito di indagini volte a contrastare proprio il traffico di documenti falsi. La perquisizione nella mattinata di giovedì. Ed è saltato fuori di tutto: sotto chiave sono finite 19 carte di identità elettroniche italiane valide per l'espatrio, 16 permessi di soggiorno italiani, 6 carte di identità elettroniche olandesi e belghe, 9 passaporti italiani, belgi e inglesi, 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche e 5 tessere sanitarie italiane.

Non sono stati rinvenuti, invece, macchinari e strumentazioni per la produzione: probabilmente l'abitazione era il luogo dove i documenti falsi venivano conservati in attesa della consegna, ipotesi suffragata anche dal fatto che numerosi soggetti stranieri erano stati monitorati mentre si aggiravano nei pressi dell'edificio. Il 45enne, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di documenti identificativi falsi validi per l'espatrio.