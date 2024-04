video suggerito

In un ristorante di Sorrento "lavorano" due camerieri robot: stupore tra i clienti Sono due i camerieri robot già in servizio in un ristorante di Sorrento, perla dell'omonima penisola in provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

L'intelligenza artificiale e la tecnologizzazione di pratiche anche quotidiane sono forse i temi di cui si discute con più attenzione negli ultimi tempi; un dibattito spesso divisivo, ma non è sempre così. Ha suscitato stupore e ha ricevuto accoglienze positive, infatti, la trovata di un ristorante di Sorrento – perla dell'omonima penisola in provincia di Napoli – nel quale sono già entrati in servizio due camerieri robot, come mostrato in un servizio di Giuseppe De Caro andato in onda durante il Tg3 della Campania.

Quella di impiegare camerieri robot, in realtà, è una pratica molto diffuso in altri Paesi, come ad esempio il Giappone e altre nazioni asiatiche, dove addirittura alcuni locali sono completamente automatizzati. Pratica molto meno diffusa in Italia, e infatti l'iniziativa del ristorante a Sorrento ha destato lo stupore dei clienti, tra cui tanti turisti, giunti in penisola per godersi queste giornate di primavera che sanno d'estate.

Come spiegano dal ristorante, nel servizio del Tg3, i camerieri robot vengono impiegati attualmente per sparecchiare i tavoli: le stoviglie sporche vengono posizionate sui robot, che poi arrivano autonomamente in cucina per il lavaggio. I robot, però, possono essere impiegati anche per accompagnare i clienti ai propri posti oppure per portare cibi e bevande al tavolo.