video suggerito

In un comune del Casertano è impossibile dormire: la notte si diffonde una puzza di letame. E non si sa perché Gli abitanti di Francolise (Caserta) non riescono a dormire: la notte in paese si diffonde un tanfo orribile. Il Comune: “Avviata indagine per capire di che si tratta” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le persone che vivono a Francolise, cuore di Terra di Lavoro, nel Casertano, hanno un problema piuttosto rilevante in questi ultimi giorni. Devono rintanarsi in casa e rassegnarsi a notti all'insegna del tanfo più insopportabile. Nessuno sa di cosa si tratti effettivamente e sono in corso indagini per chiarirlo. Non è la prima volta ma purtroppo il caldo forte peggiora tutto. Fatto sta che si tratta di «odori molesti, di origine animale», come scrive la stessa Amministrazione comunale:

Cari concittadini, siamo pienamente consapevoli delle preoccupazioni e dei disagi riguardo gli odori molesti, di origine animale, che si sentono per il paese e che sono diventati ancora più insistenti nelle ultime sere.

Ci teniamo a rassicurare tutta la comunità che stiamo affrontando il problema con la massima serietà.

Tramite le autorità competenti stiamo avviando un’indagine per determinare l’entità del problema ed individuare le migliori e immediate soluzioni possibili.

È nostro impegno di risolvere quanto prima questa problematica che da anni ci attanaglia.