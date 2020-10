Disabile anziano viaggia in tangenziale col quadriciclo elettrico per sbaglio, ma viene salvato dalla Polizia, che dopo averlo multato per l'infrazione, ma avvedutasi che l'uomo dell'errore, alla fine gli ha anche pagato la multa. È accaduto venerdì scorso all'altezza di Fuorigrotta. A darne notizia la Questura di Napoli, tramite il suo profilo social ufficiale. Quando il Centro Operativo della Polizia Stradale ha segnalato la presenza di una persona diversamente abile a bordo di un quadriciclo elettrico che circolava sulla Tangenziale di Napoli.

A quel punto gli agenti della Sottosezione di Fuorigrotta hanno intercettato l'uomo che viaggiava sulla Tangenziale portandolo in un posto sicuro, lontano dalle auto che sfrecciavano. L'anziano signore ha poi raccontato agli agenti di aver imboccato la Tangenziale per errore. I poliziotti hanno compreso la situazione. L'anziano conducente del quadriciclo è stato comunque multato perché aveva commesso una violazione al Codice della Strada. Tuttavia, gli agenti hanno pagato loro stessi la contravvenzione, consegnandone copia della ricevuta all'uomo che li ha ringraziati per questo gesto di umanità. Una storia a lietofine, per fortuna. L'anziano signore ha rischiato molto imboccando la Tangenziale, dove ovviamente i quadricicli elettrici non possono circolare. Per fortuna non si è verificato nessun incidente. L'uomo ne è uscito sano e salvo, solo con un po' di spavento per l'accaduto. La macchina dei controlli ha funzionato perfettamente, grazie al sistema capillare di telecamere che insistono sulla Tangenziale di Napoli che consente di monitorare tutta la rete.