In strada con una busta di droga, in casa gliene trovano 33 chili: arrestato a Fuorigrotta

Immagine di repertorio

Aveva appena ricevuto una busta piena di marijuana quando è stato bloccato da uno sconosciuto. Che si è qualificato: Polizia di Stato. E, scoperto il contenuto, è scattata la perquisizione in casa, dove erano custoditi altri 33 chili di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. È finito così in manette Mario Patricelli, 67enne napoletano, con precedenti di polizia, ora accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'intervento nella serata di ieri, 1 settembre, in via Caravaglios, traversa di via Campegna nel quartiere di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli.

Il poliziotto, che è in forze al commissariato San Ferdinando ma in quei momenti era libero dal servizio e in abiti borghesi, era in strada quando ha notato la busta che passava di mano in mano: un uomo in scooter l'ha consegnata al 67enne e si è rapidamente allontanato. Immaginando cosa potesse contenere, l'agente ha allertato i colleghi del commissariato e col loro supporto ha bloccato Patricelli. Una volta appurato il contenuto della busta, circa 250 grammi di marijuana, il passo successivo è stata la perquisizione in casa. Nell'abitazione sono stati trovati 33 grammi di hashish e il bilancino di precisione.

Il ritrovamento della droga ha portato all'arresto, e sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza e la destinazione. L'uomo che aveva consegnato la busta di marijuana è stato successivamente identificato e rintracciato: è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.