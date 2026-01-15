In strada a Pozzuoli con una balestra, poliziotti scoprono che è ricercato da 4 anni

Immagine di repertorio

I poliziotti erano in pattugliamento quando hanno notato un uomo seduto su una panchina che stava tentando di caricare una balestra; lo hanno disarmato, bloccato e, durante i controlli sulle generalità, hanno scoperto che si trattava di un ricercato: sulla sua testa pendeva un mandato d'arresto europeo, emesso dal 2022 dalla Repubblica Ceca. È stato arrestato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, Robert Seri, 53enne ceco, responsabile di lesioni personali; l'uomo è stato inoltre arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per furto e denunciato per l'arma.

Il 53enne è stato intercettato dai poliziotti di Pozzuoli nella giornata di ieri, 14 gennaio; era in piazza Italo Balbo, proprio nei pressi del commissariato, era seduto su una panchina e stava maneggiando la balestra. Gli agenti si sono avvicinati e hanno notato che l'uomo stava cercando di arretrare la corda, anche se non aveva un dardo tra le mani; lo hanno disarmato e bloccato. È stato sottoposto agli accertamenti sulle generalità ed è venuto fuori sia il mandato di arresto europeo, per lesioni di cui si era reso responsabile in Repubblica Ceca, sia l'ordine di carcerazione, emesso, invece, ad agosto del 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Ufficio Esecuzioni Penali: dovrà scontare 6 mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso nella città dell'Alto Adige nel 2017.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto provvisorio ai fini di consegna alle autorità ceche, in esecuzione del mandato europeo, e arrestato in esecuzione di quello per il furto a Bolzano, oltre che denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.