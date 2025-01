In scooter col bimbo senza casco parla al cellulare sulla Tangenziale di Napoli Un uomo parla al cellulare in scooter viaggiando con un bimbo senza casco sulla Tangenziale. Il video pubblicato dal parlamentare Francesco Borrelli (Avs). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sullo scooter in Tangenziale a Napoli con un bimbo senza casco e con il cellulare in mano. Il video, ripreso da un passeggero di un auto, è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), secondo il quale le immagini risalirebbero a poco tempo fa. Il bimbo dall'età apparente tra i 10 e i 15 anni, che si trova a bordo del veicolo a due ruote, da quanto si vede nel video, sembra non indossare il casco, obbligatorio per legge, secondo il Codice della Strada, e appoggia la mano sinistra sul manubrio dello scooter, come se lo stesso guidando. Dietro di lui, un uomo adulto, che indossa, invece, correttamente il casco, ma che con la mano sinistra regge uno smartphone appoggiandolo all'orecchio, come se stesse parlando a telefono, anche questo in barba al CdS, cha ha anzi inasprito le sanzioni per chi usa il telefono alla guida.

La denuncia del deputato Borrelli (Avs)

Il tutto avviene su una rete autostradale a scorrimento veloce, come la Tangenziale di Napoli, quindi, in un contesto potenzialmente anche più pericoloso di quello cittadino. Il deputato Borrelli ha inviato le immagini alle autorità competenti per i dovuti accertamenti ed ha poi pubblicato il video sui suoi canali social per sensibilizzare l'opinione pubblica contro i comportamenti scorretti che possono provocare incidenti anche gravi. “Sig. Borrelli – si legge nel post del deputato pubblicato sulla sua pagina Facebook che riprende la segnalazione pervenutagli – qui è sulla tangenziale di Napoli. Uno scooter con a bordo il papà che parla al telefono ed un bambino di appena 10 anni che guida senza casco. Tengo a specificare che chi ha fatto il video era un passeggero e non alla guida”.