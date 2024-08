In quattro nella Smart, l’auto si ribalta: morta bambina di 8 anni a Giugliano

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una bambina di otto anni è deceduta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: era in una Smart Fortwo con la famiglia, quattro persone in totale, quando, per cause al momento da accertare, l'automobile si è ribaltata. La piccola è morta sul colpo, mentre la sorella di 16 anni è stata portata in ospedale per sospette fratture; nello stesso Pronto Soccorso è stata portata la madre, che è stata ricoverata in osservazione, mentre il padre, che era alla guida della Smart, ha riportato qualche escoriazione ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, 25 agosto, lungo la statale Domitiana, all'altezza del civico 99, in zona Licola Mare. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza di 16 anni era dietro, nel cofano, mentre la sorellina di 8 era sul sedile passeggero, seduta in braccio alla madre, senza cintura. Nell'impatto non sarebbero coinvolte altre vetture; resta da chiarire la dinamica del ribaltamento, che potrebbe essere la conseguenza di una manovra brusca e legato all'alta velocità o al peso eccessivo nell'automobile, omologata per due persone. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e il ripristino della carreggiata; sul posto sono intervenuti i carabinieri.