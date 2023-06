In pensione la prima donna dei Falchi, Daniela Panzera lascia la Polizia dopo 37 anni Lascia la Polizia dopo 37 anni il sostituto commissario coordinatore Panzera: era stato il primo poliziotto donna dei Falchi di Napoli.

A cura di Nico Falco

È ufficialmente in pensione da ieri il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato Daniela Panzera, dopo una carriera di 37 anni in Polizia. Negli anni '90 era stata la prima donna a far parte di quella che comunemente veniva chiamata "l'antiscippo", ovvero i "Falchi" della VI sezione della Squadra Mobile di Napoli, prima "quota rosa" dopo 15 anni di fondazione del reparto.

Arruolatasi nel gennaio del 1987 come allievo agente, Daniela Panzera dopo 3 anni aveva vinto il concorso come ispettore della Polizia di Stato. Successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore relativo all'Anticrime interna e Responsabile dell'ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza del commissariato San Paolo di Fuorigrotta, per poi essere trasferita, nel dicembre 2010, alla Polizia Stradale, una delle quattro Specialità della Polizia di Stato.

Dopo 13 anni alla Stradale del Compartimento di Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dei RIPS (il reparto di intervento dei motociclisti della Polizia Stradale, oggi disciolto), si è occupata della segreteria particolare del dirigente del compartimento, per poi divenire la responsabile dell'Ufficio Personale.

Nel 2021 è stata assegnata al suo ultimo incarico, nel, Centro Operativo Autostradale (COA), dove ha prestato servizio fino a ieri, 31 maggio, quando ha terminato la carriera per raggiunti limiti di età.