In moto senza patente, il fratello lo rimprovera e lui lo aggredisce davanti alla polizia Un 17enne napoletano denunciato per lesioni a Gianturco, Napoli Est: fermato per guida senza patente, ha aggredito il fratello che lo aveva rimproverato.

A cura di Nico Falco

Era stato fermato dalla polizia per guida senza patente e, quando il fratello è arrivato sul posto e lo ha rimproverato, lui lo ha spintonato e lo ha fatto cadere e battere violentemente la testa. Un normale controllo delle forze dell'ordine che si è concluso con una corsa in ospedale, quello avvenuto nella tarda serata di ieri a Gianturco, periferia Orientale di Napoli.

Tutto è cominciato quando gli agenti, che erano in zona per controlli di routine sulla circolazione, hanno visto arrivare una motocicletta di grossa cilindrata con in sella un ragazzo che sembrava troppo piccolo per guidarla. Hanno imposto l'alt all'altezza del centro diagnostico Sdn di via Gianturco e dai controlli sulle generalità è emerso che, in effetti, si trattava di un minorenne che non era quindi in possesso della patente A, necessaria un veicolo del genere. Durante le fasi dell'identificazione è arrivato il fratello del 17enne, proprietario della motocicletta.

Quando è stato evidente che il sequestro a quel punto sarebbe stato inevitabile è scattato un furioso litigio tra i due, che si è concluso quando il minorenne ha strattonato il 24enne e lo ha spinto a terra, facendolo cadere con la testa sull'asfalto. Nell'impatto col suolo il giovane ha rimediato una ferita lacerocontusa con una copiosa perdita di sangue; è stato accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso conseguenze gravi, sono state disposte le dimissioni con prognosi di pochi giorni salvo complicazioni. Il minorenne è stato alla fine denunciato per lesioni.