Erano saliti sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli senza biglietto, e per non farsi trovare dai controllori avevano ben pensato di nascondersi nel vagone. Peccato però che per ritrovarli si sia dovuta interrompere la circolazione, fin quando non sono arrivati anche i carabinieri che hanno fatto scattare la denuncia per interruzione di pubblico servizio, affidandoli ai rispettivi genitori visto che si trattava di due ragazzini di quindici e sedici anni.

Tutto è accaduto a bordo di un convoglio della Linea 2 della metropolitana di Napoli, all'altezza del corso Vittorio Emanuele di Napoli, nel tratto in cui si giunge alla stazione ferroviaria di Mergellina: due minorenni (quindici e sedici anni) erano a bordo del treno quando sono incappati nei controlli da parte del personale in servizio sul treno. Ma sprovvisti del titolo di viaggio, hanno provato a sottrarsi al controllo e si sono nascosti nel vagone. A quel punto, il personale di bordo ha interrotto la circolazione del treno per ritrovarli, mentre l'addetto alla vigilanza ha dovuto allertare i carabinieri. Venti minuti sono durate le ricerche dei due giovanissimi, con gravi problemi per i passeggeri che hanno dovuto attendere che la circolazione venisse ripristinata, con altri ritardi accumulati anche nei treni successivi. I carabinieri della stazione di Posillipo, giunti sul posto chiamati dall'addetto alla vigilanza, li hanno recuperati nella stazione di Mergellina, e li hanno prima denunciati per interruzione di pubblico servizio e poi affidati ai genitori. In caso di condanna, i due giovanissimi rischiano fino ad un anno di carcere ed una multa salata.