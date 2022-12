In giro a Natale a rubare marmitte, bloccati in tre: uno di loro arrestato un mese fa I carabinieri hanno bloccato tre ladri di marmitte a Capodimonte, tra cui marito e moglie; stavano rubando il catalizzatore da un’automobile parcheggiata.

A cura di Nico Falco

Tre ladri di marmitte sono stati bloccati dai carabinieri a Capodimonte: i tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dai militari nella notte scorsa, tra Natale e Santo Stefano, mentre stavano asportando il catalizzatore da una automobile parcheggiata. In manette la 55enne Concetta Russo e il 42enne Mario Forte, quest'ultimo già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato; la terza complice, una 31enne, moglie di Forte, è stata denunciata per lo stesso motivo.

Il terzetto era in via Capodimonte, nei pressi della "Porta Grande" della Reggia, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiombile di Napoli. In pattugliamento nella zona, i militari hanno notato una donna sotto un'automobile sollevata da due crick e accanto a lei un uomo. Al loro arrivo Forte ha tentato la fuga, cercando di raggiungere l'automobile dove lo aspettava la moglie, ma è stato bloccato prima che riuscisse a mettere in moto per scappare. La Russo è stata bloccata mentre aveva ancora tra le mani un seghetto a batteria col quale stava sezionando la marmitta per asportare il catalizzatore, al fine di appropriarsi del palladio contenuto all'interno.

Nella loro automobile i carabinieri hanno rinvenuto 3 lame e 2 batterie di ricambio per il piccolo flex. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Il 42enne era già stato arrestato per lo stesso motivo due mesi fa, alla fine di ottobre: in quella circostanza i carabinieri della stazione di Marianella lo avevano intercettato in via Piscinola, mentre con un flex cercava di staccare la marmitta da un'automobile parcheggiata; l'uomo era stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.