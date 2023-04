In giro con mazze e coltelli per le strade di Napoli: due denunciati Due persone di 26 e 39 anni sorprese a girare armate di coltelli a serramanico e mazze da baseball: denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due persone sono state denunciate a Napoli dopo essere state sorprese a girare per le strade del capoluogo partenopeo rispettivamente armati di mazze da baseball e coltelli. Sono stati scoperti dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il normale pattugliamento delle strade per il controllo del territorio. I due sono stati fermati in due episodi diversi avvenuti a breve distanza temporale l'uno dall'altro. Prima, i poliziotti hanno fermato un 39enne napoletano con precedenti di polizia, che si trovava in via Sopramuro (poco distante da Porta Nolana) con un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Poi è toccato ad un 26enne napoletano, che si trovava a bordo della propria vettura con altre due persone a bordo. Il 26enne, che guidava la vettura, si trovava su via Giuseppe Cotronei al Vomero, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di circa 60 centimetri, posta subito dopo sotto sequestro. Entrambi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Episodi di questo genere si fanno sempre più frequenti, in tutta Napoli. Spesso però a girare armati sono sempre più ragazzini: appena pochi giorni fa, nelle strade della movida partenopea ed in particolare tra Chiaia e Mergellina (già teatri di episodi di cronaca nera negli ultimi tempi), erano stati fermati ed identificati diversi minorenni, ritrovati in possesso di coltelli a serramanico con lame tra i 15 ed i 20 centimetri. Coltelli che, facilmente acquistabili ovunque, si stanno pericolosamente diffondendo a macchia d'olio soprattutto tra i più giovani, che sempre più spesso vengono sorpresi a girare armati e denunciati dalle forze dell'ordine.