In giro con le tasche piene di soldi, arrestati due 18enni a Pompei: in casa un chilo e mezzo di droga La Polizia ha arrestato due 18enni, controllati a Pompei: nelle loro abitazioni sono stati trovati droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sono stati i soldi che avevano in tasca a far scattare i sospetti: troppi. Il controllo è stato così esteso alle loro abitazioni, dove è stata trovata la droga: poco meno di un chilo e mezzo di marijuana e hashish, conservato insieme al materiale per il confezionamento della droga. Sono così finiti agli arresti due 18enni, intercettati tra le strade di Pompei dagli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato.

I due, uno di Pompei e l'altro residente nella vicina Boscoreale, sono stati fermati nella tarda mattinata di ieri, 4 settembre, durante i servizi di routine di controllo del territorio. Dopo il ritrovamento dei soldi, diverse centinaia di euro in contanti, sulla cui provenienza la coppia non è stata in grado di fornire spiegazioni, è scattata la perquisizione domiciliare.

Il ragazzo di Pompei aveva in casa una busta con circa 82 grammi di marijuana e 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo; nell'abitazione del 18enne di Boscoreale, invece, anche grazie alla collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno trovato un altro panetto di hashish da circa 76 grammi, 5 buste con 394 grammi di hashsih e il materiale per dividere gli stupefacenti in dosi. La droga è stata sequestrata e per entrambi sono scattate le manette; le accuse sono di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.