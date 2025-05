video suggerito

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli Durante una perquisizione nell’abitazione del 31enne, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l’ingente quantitativo di droga. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ingente quantitativo di droga, complessivamente 2,5 chili, è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato, impegnata in controlli volti proprio al contrasto del traffico di stupefacenti, in casa di un 31enne a Napoli: la sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato tratto in arresto.

Nella fattispecie, nella giornata di ieri, giovedì 15 maggio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno effettuato un controllo nell'abitazione del 31enne, già noto alle forze dell'ordine, rinvenendo 8 bustine di marijuana e 7.115 euro in banconote di vario taglio.

I poliziotti, ritenendo che l'uomo potesse nascondere ulteriore sostanza stupefacente, hanno sottoposto a perquisizione anche un garage poco distante dall'abitazione, nelle disponibilità del 31enne. Qui, all'interno di un container, gli agenti di polizia hanno rinvenuto 1 chilo di hashish e alcune buste contenenti complessivamente 1,5 chili di marijuana, oltre a diverso materiale atto al confezionamento della droga.

Al termine delle operazioni, pertanto, la sostanza stupefacente, per un totale di circa 2,5 chili, è stata posta sotto sequestro, mentre il 31enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.