In fuga sullo scooter senza targa, folle inseguimento a Castellammare di Stabia Due giovani sono stati arrestati nel Napoletano: sono scappati all’alt e hanno seminato il panico fuggendo contromano, erano su uno scooter non assicurato.

Senza targa, casco slacciato e senza assicurazione: sequestro del veicolo assicurato e così i due giovani, quando si sono trovati faccia a faccia coi carabinieri, sono scappati facendo partire un folle inseguimento contromano tra le strade di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il tentativo disperato si è però concluso con le manette: accusati di resistenza a pubblico ufficiale, Marco Messina e Francesco Maggi, rispettivamente 19 e 23 anni, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

I due sono stati intercettati da una pattuglia che era impegnata nei servizi di controllo di routine. Di fronte all'alt hanno improvvisamente invertito la marcia e sono scappati contromano. I carabinieri si sono quindi lanciati all'inseguimento, riuscendo a tallonarli per diversi chilometri pur rimanendo a distanza di sicurezza per minimizzare il rischio per i passanti.

Per distanziarli, i due hanno ripetutamente imboccato traverse contromano e sono saliti sui marciapiedi ma, una volta capito che non sarebbero riusciti a fuggire, si sono fermati e hanno lanciato lo scooter contro i militari per guadagnare tempo. Sono stati bloccati poco dopo, inseguiti a piedi. Dalle successive verifiche sullo scooter è emerso che il veicolo era anche privo di assicurazione, motivo per cui, probabilmente, era stata tolta la targa.