In fuga dalla Finanza, si schiantano contro la volante della Polizia: 2 arresti a Napoli

Una storia rocambolesca quella che arriva da Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove nella mattinata di ieri, martedì 26 agosto, due uomini di 26 e 54 anni sono stati arrestati: in fuga dalla Guardia di Finanza, i due si sono scontrati con una volante della Polizia di Stato. La storia ha inizio in viale Carlo Miranda, dove i militari delle Fiamme Gialle erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, durante il quale hanno imposto l'alt all'auto con a bordo i due uomini; il conducente però, invece di fermarsi, ha accelerato, dando vita a un lungo inseguimento con i finanzieri.

La fuga dei due uomini è terminata però in via Principe di Napoli, dove l'automobile si è scontrata con una volante dei poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra, che nel frattempo era intervenuta a supporto dei militari della Guardia di Finanza. Grazie anche all'intervento di pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli e del commissariato Ponticelli, gli operatori sono riusciti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccare i due fuggitivi. Pertanto, i due uomini sono stati tratti in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione; inoltre, dagli accertamenti effettuati, è emerso che il 26enne era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita e, pertanto, gli operatori gli hanno contestato anche le relative violazioni al Codice della Strada.