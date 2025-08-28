In fuga da Melito a Scampia con 80 kg di cocaina, corriere arrestato con carico da 15 milioni di euro

La cocaina sequestrata da Polizia e Guardia di Finanza

Venduta nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato qualcosa come 15 milioni di euro: sessanta euro al grammo, per ottanta chili che sarebbero diventati almeno il triplo una volta "tagliati". Un vero tesoro, quello che stava trasportando Mauro Ferri, 25enne del quartiere Soccavo, intercettato dalle forze dell'ordine a Melito di Napoli. Il ragazzo è fuggito, prima in auto e poi, dopo essersi schiantato, anche a piedi, ma è stato inseguito e bloccato; è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, indagini sono in corso per capire dove stesse portando quell'enorme carico.

L'intervento è iniziato ieri sera, 27 agosto, a Melito di Napoli, quando il 25enne, in auto, ha visto gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, che erano impegnati in un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il ragazzo si è reso conto della presenza delle forze dell'ordine e, consapevole che non avrebbe mai superato un controllo, ha tentato quella che gli sembrava l'unica possibilità per cercare di farla franca: ha spinto il piede sull'acceleratore e si è allontanato. La sua manovra è stata naturalmente notata e subito è scattato l'inseguimento.

Ferri, sterzata dopo sterzata, si è infilato tra le automobili in transito fino a quando, in via Andrea Pazienza, nel quartiere napoletano di Scampia, durante l'ennesima manovra improvvisa per distanziare gli inseguitori, è finito contro un'automobile parcheggiata. Impossibilitato a proseguire in auto è sceso a piedi per continuare a scappare di corsa, ma è stato bloccato poco dopo. A quel punto, impensabile non perquisirlo. Addosso non aveva nulla ma nell'automobile sono stati trovati due borsoni, contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 chili.