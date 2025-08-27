napoli
In discoteca bevono alcolici per 800 euro, ma sono tutti minorenni: denunciati i responsabili del locale

Accade in una discoteca all’aperto di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina: i carabinieri hanno denunciato proprietario e amministratore del locale per la vendita di alcol ai minorenni e per aver ospitato più persone di quelle consentite.
A cura di Valerio Papadia
Un tavolo pieno di bottiglie di alcolici, una scena che non è difficile vedere in una discoteca. Peccato, però, che gli avventori seduti a quel tavolo fossero tutti minorenni e non avessero quindi l'età per bere alcol. Accade a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato il proprietario e l'amministratore di una discoteca all'aperto per aver venduto alcol a minorenni e per aver superato la capienza consentita dal locale.

Nella discoteca c'erano mille persone

A notte fonda, i carabinieri della stazione di Sorrento hanno controllato un lido a Marina di Cassano, dove è in corso una serata con un importante dj. Arrivati alla discoteca all'aperto, i militari dell'Arma hanno notato che, assiepate sul solarium, ci sono circa mille persone; il locale, però, secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti, avrebbe potuto ospitare solo 200 persone.

A uno dei tavoli, poi, i carabinieri hanno notato la presenza di 7 minorenni; sul tavolo uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi in alcolici. I militari dell'Arma hanno proceduto quindi a identificare il proprietario e l'amministratore dell'attività, nei cui confronti è scattata una denuncia penale.

