In costume tra i bagnanti, i carabinieri arrestato pusher che spaccia droga in spiaggia a Sorrento A Meta di Sorrento, i carabinieri si sono mimetizzati tra i bagnanti e hanno arrestato un 21enne che spacciava marijuana tra gli ombrelloni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Fingeva di essere uno dei tanti venditori ambulanti che si incontrano in spiaggia, ma in realtà spacciava droga tra gli ombrelloni: a Meta di Sorrento, perla dell'omonima zona costiera in provincia di Napoli, un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della compagnia di Sorrento, per stanare il giovane pusher, si sono mimetizzati tra i bagnanti: "armati" di costume da bagno e teli, i carabinieri si sono così posizionati sotto gli ombrelloni, in attesa.

È stato così che i militari hanno notato il 21enne aggirarsi tra lettini e sdraio e lo hanno fermato: perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte da vendere, nonché di 160 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I militari dell'Arma hanno poi perquisito anche l'abitazione del 21enne: qui i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri due grammi di marijuana. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ed è ora in attesa di giudizio.