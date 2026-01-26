In caso di eruzione del Vesuvio gli sfollati andranno in 25 Comuni dell’Irpinia: firmato il patto

Il cratere del Vesuvio

È stato firmato nella giornata di ieri, domenica 25 gennaio, il protocollo d'intesa per l'accoglienza degli sfollati del Vesuvio in caso di emergenza. Il protocollo, siglato grazie al lavoro della Fondazione Convivenza Vesuvio, a cui si è aggiunto anche l'appoggio dell'Intergruppo parlamentare Vesuvio, coinvolge 25 Comuni della provincia di Avellino, che hanno dato disponibilità ad accogliere gli sfollati. In rappresentanza dei 25 Comuni, il protocollo è stato firmato da Rosa Anna Repole, sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi; tutte e 25 le cittadine hanno dato anche disponibilità per accogliere i cittadini del Vesuvio nell'ambito di una esercitazione, che segnerà l'avvio della fase operativa del protocollo.

Quali sono i 25 Comuni dell'Irpinia che ospiteranno gli sfollati del Vesuvio

Non è stata resa nota la lista completa delle 25 cittadine della provincia di Avellino che, in caso di emergenza, ospiteranno gli sfollati del Vesuvio: i Comuni coinvolti, però, appartengono tutti ai Sistemi Territoriali di Sviluppo Terminio Cervialto e Alta Irpinia. Ecco, di seguito, una lista parziale: