In casa mitra, pistole e chili di droga: arrestato nel centro storico di Napoli In un’abitazione del centro di Napoli rinvenute pistola, un mitra e chili di droga; arrestato un 56enne algerino.

Le armi e la droga rinvenute nell’abitazione

Un mitra, tre pistole, una valanga di cartucce. E poi droga, a chili. Tutto in casa di un 56enne algerino, beccato per un controllo in strada nel centro di Napoli e ora finito agli arresti con destinazione carcere: Farid Benuaret, irregolare sul suolo italiano, dovrà rispondere di detenzione di armi, di stupefacenti a fini di spaccio ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

L'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato ieri sera in via Alessandro Poerio, all'angolo con corso Garibaldi. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti circa 0,7 grammi di cocaina, un telefono cellulare e 1.645 euro. Come da prassi, i controlli sono stati estesi alla sua abitazione, in vico Santa Maria a Cancello, a poche centinaia di metri di distanza.

Ed è lì che gli agenti hanno trovato il resto. In quella casa c'erano 34 panetti di hashish per circa 3,3 chili, 2 pezzi della stessa sostanza per un peso di 12,3 grammi, altri 4 involucri con circa 2,6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, tre cellulari. E ancora: 174 cartucce di vario calibro e tre pistole, di cui una mitragliatrice Skorpion, una priva di matricola e la terza munita di silenziatore con 4 proiettili. Per Benuaret sono scattate le manette.

Probabile che l'abitazione fosse utilizzata come deposito per la droga da spacciare; ulteriori indagini sono in corso per appurare l'eventuale coinvolgimento di altre persone e per capire se l'uomo, che risulta avere precedenti di polizia, sia in qualche modo legato alla criminalità organizzata della zona.