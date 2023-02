In casa gli trovano video pedopornografici: arrestato un 74enne a Salerno I video sono stati trovati dalla polizia in seguito a una perquisizione domiciliare: per il 74enne sono scattate le manette in flagrante.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di archivio

Era in possesso di video pedopornografici: per questo, un uomo di 74 anni è stato arrestato dalla polizia a Salerno: l'uomo è stato arrestato il flagranza di reato lo scorso 17 febbraio, ma la notizia è stata resa nota soltanto questa mattina. In quella data, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto a una perquisizione domiciliare nei confronti del 74enne, che vive nella zona di Mercatello-Pastena: proprio durante i controlli nell'abitazione, i poliziotti hanno trovato il materiale pedopornografico; per l'uomo sono scattate, immediate, le manette.

Il 74enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Dopo le formalità di rito, nelle scorse ore, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto e disposto per il 74enne il regime cautelare degli arresti domiciliari per i fatti che gli vengono contestati.