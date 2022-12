In casa droga e oltre 25mila euro, arrestato 23enne. Pochi giorni fa la stesa contro casa sua In manette per droga un 23enne di Cavalleggeri; pochi giorni fa furono esplosi colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Nella sua casa di Cavalleggeri la Polizia ha trovato droga, materiale per il confezionamento e oltre 25mila euro in contanti: in manette, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, il 23enne Enzo Pugliese, già sottoposto ai domiciliari. Il ragazzo è ritenuto essere l'obiettivo dell'intimidazione di sabato 26 novembre, quando sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in via Marco Polo e una delle pallottole ha centrato il balcone della sua abitazione.

In casa droga e oltre 25mila euro, arrestato a Cavalleggeri

Nell'abitazione dove Pugliese stava scontando i domiciliari i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno rinvenuto un involucro con circa 5,2 grammi di cocaina, 12 bustine con 18,4 grammi di marijuana, 9 involucri con 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

In casa, inoltre, trovati 26.915 euro in contanti, anche questi finiti sotto sequestro in quanto ritenuti provento dello spaccio. L'appartamento, hanno appurato gli agenti, era protetto da due telecamere collegate a un impianto di videosorveglianza che inquadrava il ballatoio e la porta di ingresso dell'abitazione.

Stesa a Cavalleggeri, spari contro un balcone

Pugliese sarebbe stato l'obiettivo della stesa di sabato 26 novembre a Cavalleggeri, quando, poco prima della mezzanotte, diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati verso un edificio di via Marco Polo; i colpi non erano stati esplosi dalla strada ma dalla corte interna, dopo aver superato il cancello.

Nella circostanza la Polizia aveva recuperato 4 bossoli. Una delle pallottole si era conficcata nella balconata dell'appartamento in cui vive il 23enne. Il giovane, che non risulta inquadrato in dinamiche di criminalità organizzata, frequenterebbe diversi personaggi legati al clan Esposito di Bagnoli.