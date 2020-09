Quattro computer e due telecamere di sorveglianza, per un totale di circa 5mila euro. La refurtiva sparita da un padiglione del Policlinico Federico II di Napoli, che è stata trovata in casa di un 58enne di Giugliano (Napoli); l'uomo, un addetto alle pulizie della ditta che lavora proprio all'interno dell'azienda ospedaliera napoletana, era stato individuato nelle fasi iniziali delle indagini e dopo il ritrovamento dei dispositivi è stato denunciato per ricettazione.

Il furto risale allo scorso mese di giugno, quando telecamere e pc sparirono da uno dei padiglioni. I carabinieri esaminarono i nastri della videosorveglianza per appurare chi fosse entrato in quelle stanze e accertarono che in quelle ore erano passati due addetti alle pulizie, che poco dopo si erano allontananti spingendo un carrello. I militari chiesero alla ditta, per capire se si trattasse di un travestimento, e i responsabili risposero che, in effetti, quelle persone lavoravano per loro, ma che erano assegnate ad altro reparto e quindi non c'era motivo di essere in quel padiglione. Il sospetto era che quindi la refurtiva fosse nascosta nel carrello, ma nessuna telecamera aveva ripreso il momento del furto.

La svolta è arrivata quando la Procura ha autorizzato la perquisizione in casa dei due. Nell'appartamento dove vive il 58enne, già noto alle forze dell'ordine, a Giugliano in Campania, i militari della stazione Marianella hanno rinvenuto tutto quello che era stato rubato: sia i quattro computer, sia le due telecamere. L'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione, il materiale informatico recuperato è stato restituito al Policlinico.