Per rubare uno scooter bastano 30 secondi: il video che lo dimostra Una telecamera di sorveglianza mostra il furto di un Beverly 400 in via Posillipo, a Napoli; il ladro impiega trenta secondi per metterlo in moto.

A cura di Nico Falco

Un frame dal video ripreso dalle telecamere del furto Posillipo

Quanto tempo serve per rubare uno scooter? Appena trenta secondi, da quando il ladro ci mette le mani a quando accelera via. Lo mostra un video registrato da una telecamera di sorveglianza di via Posillipo, a Napoli, e che riprende il furto di un Piaggio Beverly 400 parcheggiato di fronte al popolare ristorante Palazzo Petrucci. Potrebbe sembrare un record, in realtà la tempistica è proprio questa: per avere la meglio sui sistemi elettronici raramente i ladri ci mettono più di un minuto, dato che sanno dove mettere le mani, e sugli scooter, così come per le moto, i sistemi di accensione sono facilmente raggiungibili.

La ripresa risale alle 23 del 10 settembre, martedì scorso, si vede un solo ladro che agisce senza preoccuparsi delle diverse automobili di passaggio. Il video, rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dura complessivamente 59 secondi. Il calcolo è fatto senza contare i tempi morti, ovvero i primi secondi in cui il ladro si avvicina, cappellino sulla testa, e guarda lo scooter prima di cominciare. Probabilmente controlla per capire il tipo di antifurto: c'è soltanto quello elettronico, si vede la luce che lampeggia sul cruscotto, ma ad una rapida occhiata si rende conto che non c'è nessun blocco meccanico da superare. All'ottavo secondo inizia ad armeggiare sull'accensione, al trentottesimo lo scooter è già acceso e lui sta guardando la strada, lascia passare un'auto in arrivo, scende dal cavalletto, accelera e si allontana.