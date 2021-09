In casa 40 grammi di marijuana e una stanza trasformata per coltivarla, arrestato a Caserta Fermato a un posto di controllo, D.V. F. aveva con sè un barattolo contenente 0,40 grammi di marijuana, trovato dopo la perquisizione del veicolo. Nel suo appartamento, i carabinieri hanno scoperto una stanza adibita alla coltivazione, con tanto di impianto di areazione e lampade. L’uomo è stato arrestato e il materiale sequestrato.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti dai carabinieri di Caserta. I militari lo hanno fermato ad un posto di controllo e hanno trovato nella sua automobile un barattolo contenente una piccola quantità di marijuana; è scattata così la perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di altra droga e di una stanza che era stata adibita interamente alla coltivazione.

Domiciliato a Caserta, ma residente nell'immediata provincia, a San Nicola la Strada, D.V. F. è incappato in un servizio di pattugliamento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta. Dopo il controllo sulle generalità i militari hanno ispezionato l'abitacolo, rinvenendo il barattolo che conteneva 0,4 grammi di marijuana. La versione dell'uomo sul possesso dello stupefacente non deve avere convinto i carabinieri, che hanno deciso quindi di proseguire con controlli più approfonditi e di estendere la perquisizione anche all'abitazione. È stato così che sono venuti fuori altri 40 grammi della stessa sostanza e, in una delle stanze dell'appartamento, è stato trovato tutto l'occorrente per una coltivazione casalinga, compresi impianto di aerazione e lampade per l'illuminazione.

Tutto il materiale rinvenuto, tra la droga e le attrezzature, è stato sottoposto a sequestro mentre per l'uomo sono scattate le manette; il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono in corso per fare luce sul materiale da coltivazione, per capire se fosse stato utilizzato in vista della vendita.