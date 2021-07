In Campania variante Delta Covid al 70%: i nuovi dati della settimana In Campania la variante Delta del Covid è arrivata al 70%. Il primo caso di variante Delta in Campania è stato rilevato il 2 maggio scorso. A fine giugno la Delta era al 30%. I dati di questa settimana dicono che due positivi su tre sono stati contagiati dalla variante Delta. Variante inglese al 18%, quella brasiliana all’11%.

A cura di Pierluigi Frattasi

“In Campania la variante Delta del Covid è arrivata al 70%”. Questi gli ultimi dati del sequenziamento del Coronavirus effettuati questa settimana nei centri di ricerca campani, come il Tigem di Pozzuoli, l'Istituto Telethon di genetica e medicina, centro di ricerca altamente specializzato nello studio delle basi genetiche delle malattie diretto da Andrea Ballabio, affiancato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dall'Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno), a quanto apprende Fanpage.it. Il primo caso di variante Delta in Campania è stato rilevato il 2 maggio scorso. A fine giugno la Delta era arrivata al 30%. Oggi, ormai, due positivi su tre sono stati contagiati dalla variante Delta. Sui 108 campioni analizzati all’Asl Napoli 2 Nord, la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana, è al 70,3% (76 casi), il 18,5% sono varianti inglesi (20 casi), e l’11,1% sono varianti brasiliane (12 casi).

La variante Delta colpisce anche le persone vaccinate contro il Coronavirus, tuttavia l’efficacia del vaccino è stata confermata dagli studi specialistici. Il virus nei vaccinati si presenta in maniera asintomatica o pauci sintomatica. A Napoli su 51 nuovi casi positivi al Covid19 registrati ieri, secondo i dati dell'Asl Napoli 1 Centro, ci sono anche sei persone vaccinate con doppia dose (quattro con Pfizer, due con AstraZeneca): ma il dato non deve allarmare. I vaccini infatti abbassano considerevolmente ma non escludono del tutto il rischio del contagio, mentre risultano particolarmente efficaci nel prevenire sintomi gravi e nell’abbassare la letalità del virus

