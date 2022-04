Prenotazione visite mediche specialistiche in Campania: il sito e l’app per smarphone A partire dall’11 aprile, i cittadini campani potranno collegarsi al Portale Salute del Cittadino o sull’app Campania in Salute per prenotare visite mediche specialistiche.

A cura di Valerio Papadia

Sarà disponibile a partire dal prossimo lunedì, 11 aprile 2022, il nuovo servizio della Regione Campania che permetterà ai cittadini di prenotare visite mediche specialistiche comodamente dal proprio pc o dal cellulare: per tutti i cittadini saranno infatti disponibili sia il sito Portale Salute del Cittadino, sia l'app per smartphone Campania in Salute, tramite i quali, appunto, si potranno prenotare gli accertamenti e le visite specialistiche nelle strutture pubbliche che aderiscono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Regione Campania. Per prenotare basterà inserire i dati della ricetta medica dell'esame a cui ci si vuole sottoporre: l'appuntamento fissato dipenderà dalla priorità indicata sulla ricetta. L'amministrazione regionale ricorda che, quello che partirà lunedì 11 aprile, è un servizio aggiuntivo, per agevolare i cittadini; ci si potrà, ad ogni modo, sempre recare presso i CUP o nelle farmacie per prenotare visite ed esami.

Non solo visite mediche: i servizi a cui si potrà accedere online e dall'app

Come specifica la Regione Campania, oltre alla prenotazione di esami diagnostici e di visite mediche specialistiche, attraverso il sito e l'app i cittadini potranno accedere anche ai seguenti servizi: