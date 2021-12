In Campania due morti sul lavoro nello stesso giorno: entrambi non avevano nessun contratto Due operai, entrambi senza regolare contratto, sono morti nel giro di 24 ore in Campania: il primo a Ischia, il secondo a Montecorvino Rovella (Salerno).

A cura di Valerio Papadia

Due persone sono morte nell'arco della stessa giornata – ieri, giovedì 16 dicembre – in Campania, mentre svolgevano il loro lavoro: entrambe erano in nero, ovvero non avevano regolare contratto di lavoro. La prima tragedia si è verificata sull'isola di Ischia, nel Comune di Forio: a perdere la vita Vittorio Tommasone, operaio di 59 anni. L'uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un cantiere privato in via Palummera quando, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto dall'impalcatura sulla quale si trovava. Fatale è stato l'impatto al suolo per il 59enne, deceduto pochi minuti dopo per le gravi ferite riportate. Come appurato dai carabinieri della locale compagnia in fase di indagine, giunti sul posto insieme agli ispettori dell'Asl Napoli 2 Nord, l'uomo non aveva regolare contratto di lavoro: Tommasone lascia moglie e tre figli.

Qualche ora più tardi si è verificata la seconda tragedia sul lavoro, questa volta a Montecorvino Rovella, nella provincia di Salerno: la vittima è un operaio del luogo di 55 anni, Pierino Oronzo. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava effettuando lavori di posa di una guaina in un immobile della zona quando, forse a causa delle esalazioni o forse per un malore, si è accasciato sul bitume rovente, rimanendo ustionato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini: anche in questo caso, non è emerso nessun regolare rapporto di lavoro tra l'operaio e il proprietario dell'immobile presso il quale stava eseguendo i lavori; il 55enne, inoltre, non era iscritto a nessuna Camera di Commercio.