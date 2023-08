In Campania detenuti 93 giovani, 35 sono accusati di omicidio volontario Dei 93 giovani detenuti presenti negli Ipm in Campania, 35 sono accusati di omicidio volontario (tentato o consumato): è il 38% del totale.

A cura di Nico Falco

Negli Istituti di Pena Minorile campani sono detenuti complessivamente 93 ragazzi, di questi 35 sono accusati di omicidio tentato o consumato. A questi si aggiungono altri 119 giovani (902 in tutta Italia), sottoposti a misura alternativa al carcere e ospitati nelle comunità per minori in Campania. I dati sono aggiornati al 31 luglio 2023. Il garante dei detenuti campano, Samuele Ciambriello, parla di "dati allarmanti", soprattutto relativamente a quelli accusati di omicidio volontario che rappresentano, a conti fatti, quasi il 38% del totale.

Entrando più nel dettaglio, dei 93 giovani detenuti 49 hanno tra i 14 e i 18 anni (29 italiani e 20 stranieri), 40 hanno tra i 18 e i 20 anni (33 italiani e 7 stranieri) e gli ultimi 4, tutti italiani, hanno tra i 22 e i 25 anni. Riguardo alle strutture in cui si trovano, 59 sono detenuti a Nisida (43 italiani e 16 stranieri) e 24 ad Airola (23 italiani e 11 stranieri). Relativamente al motivo della detenzione, altri 35 sono accusati di reati contro il patrimonio (25 per rapina e 20 per furto). Commenta Ciambriello: