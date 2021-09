In Campania ci sono 8.397 positivi al Covid, terza in Italia per aumento contagi in 24 ore In Campania ci sono 8.397 positivi al Coronavirus al momento, dei quali 353 ricoverati con sintomi, di cui 23 in terapia intensiva, mentre altri 8021 sono in isolamento domiciliare. I deceduti totali per Covid19 sono 7.804. La Campania è terza in Italia per aumento dei contagi nelle ultime 24 ore, con 634 casi nuovi, dietro il Veneto a 705 e la Lombardia a 655. Il report Gimbe: “Dal 25 agosto al 7 settembre si rileva un’incidenza di 108 casi positivi per 100.000 abitanti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania ci sono 8.397 positivi al Coronavirus al momento, dei quali 353 ricoverati con sintomi, di cui 23 in terapia intensiva, mentre altri 8021 sono in isolamento domiciliare. I deceduti totali per Covid19 sono 7.804, mentre i casi totali registrati dall’inizio della pandemia sono 449.084. La Campania è terza in Italia per aumento dei contagi nelle ultime 24 ore, con 634 casi nuovi, dietro il Veneto a 705 e la Lombardia a 655.

Il report Gimbe

Secondo il report della Fondazione Gimbe sul monitoraggio dell’andamento della pandemia, aggiornato all’8 settembre, “nella settimana 1-7 settembre la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,6%. Negli ultimi 14 giorni ( 25 agosto-7 settembre) si rileva un'incidenza di 108 casi positivi per 100.000 abitanti”. La Campania è al settimo posto, invece, in Italia, tra le regioni con più contagi attivi al momento. Al primo posto c’è la Sicilia con 28-016, seguita da Emilia Romagna (15-114) e Lazio (13.303). Ma la Campania scende al 13esimo posto se si considerano i casi su 100mila abitanti (147).

Nonostante il numero consistente dei ricoveri in medicina ordinaria, al momento la Campania è ben al di sotto dei parametri di rischio che potrebbero far ritornare la regione in zona gialla. Tuttavia negli ultimi giorni primi segnali di affollamento in ospedali specializzati come il Cotugno, dove la situazione, pur non essendo critica, è di lavoro intenso. Sono soprattutto persone non vaccinate, quelle che stanno ricorrendo alle cure ospedaliere dopo essersi infettate. Il tipo di Covid è quasi sempre la variante Delta, ormai presente per il 97% sul territorio nazionale, mentre il Tigem ha individuato una nuova super-variante Delta. A Napoli, da oggi, giovedì 9 settembre, partono i camper medici dell'Asl Napoli 1 Centro saranno nelle scuole cittadine per vaccinare senza prenotazione gli studenti a partire da 12 anni in su. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.