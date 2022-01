In Campania 25mila bambini contagiati dal Covid in 7 giorni: i dati della Regione In Campania ci sono 25.745 bambini fino a 13 anni d’età risultati positivi a Covid. Lo spiega Vincenzo De Luca in una nota ufficiale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In Campania ci sono oltre 25mila bambini fino a 13 anni positivi a Covid: lo comunica Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una nota inviata alla stampa. "I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica", spiega Palazzo Santa Lucia, "nella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745. Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell'Istruzione Bianchi".

Da Palazzo Santa Lucia arrivano poi anche i contagi singoli per quanto riguarda le fasce di età, e nel dettaglio:

Fascia d'età da 0 a 5 anni: 7.442

Fascia d'età da 6 a 10 anni: 10.881

Fascia d'età da 11 a 13 anni: 7.422

Totale fascia d'età da 0 a 13 anni: 25.745

Il dato comunicato dalla Regione Campania è indicativo: appena la scorsa settimana era scoppiata una bagarre politica dopo la decisione di Vincenzo De Luca di rinviare la riapertura delle scuole di 15 giorni, dopo le feste natalizie. Una decisione che comportò non poco imbarazzo a Roma, con il Governo deciso ad impugnare la decisione ed il Tar della Campania che invece accolse il ricorso di alcuni genitori contro la decisione di Vincenzo De Luca, dando loro ragione. Di fatto, le scuole in Campania restarono chiuse solo il 10 gennaio, per poi riaprire il giorno successivo. Decisione che fece infuriare Vincenzo De Luca, che parlò di una decisione "demagogica e sconcertante" nei giorni successivi. Soltanto ieri, l'Asl Napoli 1 Centro aveva diffuso i dati del contagio nelle scuole del solo capoluogo partenopeo nella prima settimana di riapertura dei plessi scolastici.