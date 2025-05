video suggerito

In auto ha un coltello sporco di sangue: aveva appena ferito un uomo alla gola, arrestato per tentato omicidio È accaduto nella serata di ieri a Caserta: la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, che è stato portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una lite tra due uomini sfociata nel sangue: uno dei due ha accoltellato l'altro, ferendolo gravemente. È accaduto a Caserta, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 50 anni, accusato di tentato omicidio. Nella fattispecie, nella serata di ieri, domenica 11 maggio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta hanno raggiunto il Rione Tescione, dove era stata segnalata una lite tra due uomini. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo di 50 anni che, alla loro vista, ha cercato di darsi alla fuga in auto: fermato, l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 10 centimetri, che presentava tracce di sangue fresco; l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni al riguardo.

Gli accertamenti hanno consentito ai poliziotti di ricostruire una lite avvenuta tra il fermato e un altro uomo, che è stato rintracciato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove era stato precedentemente ricoverato con ferite al collo e al braccio, compatibili con il coltello sequestrato. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell'udienza di convalida.