In auto con la fidanzata, carabiniere accerchiato da 6 ragazzi e minacciato con un bastone a Napoli È accaduto a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: il militare ha messo in fuga i ragazzi, poi ha rintracciato lo scooter di uno di loro, un 16enne, che è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Paura per un carabiniere e per la sua fidanzata a Napoli: il militare e la ragazza, mentre si trovavano in auto, sono stati accerchiati e minacciati da un gruppo di sei ragazzi – uno dei quali armato di un bastone acuminato – che hanno minacciato il giovane di prenderlo a pugni. È accaduto a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli.

I sei ragazzi, a bordo di alcuni scooter, si sono improvvisamente avvicinati a un'auto in sosta, al cui interno si trovavano, appunto, il carabiniere e la fidanzata. Senza motivo, mentre gli altri cinque circondavano la vettura, uno di loro, armato di un bastone con un punteruolo in cima, ha minacciato il militare dell'Arma di prenderlo a pugni. Il carabiniere non si è lasciato intimorire e ha messo in fuga i sei ragazzi, che sono fuggiti in sella agli scooter; proprio di uno di questi, il militare, in servizio proprio alla stazione di Pianura, è riuscito a prendere la targa.

Il bastone utilizzato per minacciare il carabiniere

Denunciato un ragazzino di 16 anni

Il giovane ha così allertato la Centrale Operativa, fornendo il numero di targa dello scooter: i militari della locale stazione, insieme al militare minacciato, sono riusciti a rintracciare il giovane presso la sua abitazione: si tratta di un 16enne, denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per minacce a pubblico ufficiale; in casa sua, i carabinieri hanno anche sequestrato il bastone brandito dal minorenne.