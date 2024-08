video suggerito

In 7 mesi 150 rapine e furti a sale slot e centri scommesse, a Napoli un raid su dieci La Campania maglia nera per furti e rapine in bar, centri scommesse, slot e tabaccherie: 40 raid su 150. Napoli la città più colpita: 10 episodi nei primi 7 mesi del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nei primi sette mesi del 2024 ci sono stati 150 rapine e furti ai danni di centri scommesse, sale slot, tabaccherie e bar; la città più colpita è Napoli, dove si è verificato un colpo su dieci. I dati sono stati diffusi da Agimeg, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, che tratteggia i contorni del fenomeno: questo tipo di attività sono tra quelle maggiormente prese di mira per il movimento di denaro e per la presenza di Gratta e Vinci, e i criminali spesso non si fanno scrupolo ad agire con violenza e armi spianate per portare via contanti, cambiamonete, slot machine e sigarette.

La regione dove si è verificato il maggior numero di episodi è la Campania: 40 tra furti e rapine. Subito dopo, la Lombardia (25) e la Sicilia (20). La concentrazione di questi casi, sottolinea Agimeg, è dovuta sia alla maggiore presenza di attività commerciali di questo tipo, sia alla diffusione della criminalità organizzata. Entrando più nel dettaglio, ed esaminando la classifica delle città, la maglia nera spetta a Napoli, con 15 casi su 150, subito seguita da Palermo con 10 casi. Leggermente distaccata c'è Roma (8 episodi nei primi sette mesi del 2024).

Furti e rapine, però, non sono avvenuti soltanto nei grossi centri urbani. Uno degli ultimi casi, per esempio, si è verificato a Silea, comune di poco più di 10mila abitanti della provincia di Treviso: il 31 luglio i clienti di una sala slot sono stati minacciati dai rapinatori con forconi e picconi. Cinque giorni prima, il 26 luglio, era stato svaligiato un bar di San Giorgio del Sannio, meno di 10mila abitanti, in provincia di Benevento: in quella circostanza i ladri avevano fatto razzia di Gratta e Vinci. Altri casi recenti di raid nelle sale slot ci sono stati a Gemona del Friuli (24 luglio), Vigonza (23 luglio) e Pordenone (25 giugno).