In 4 la trascinano a terra per scipparle la borsa, 18enne in ospedale a Napoli Una 18enne napoletana è finita in ospedale con ferite a braccia e testa: l’avrebbero trascinata a terra per strapparle la borsetta mentre tornava a casa.

A cura di Nico Falco

L'avrebbero circondata in quattro e, per strapparle la borsetta dalle mani, l'avrebbero trascinata a terra, causandole ferite alle braccia e alla testa. È quello che ha raccontato una diciottenne napoletana, arrivata al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare nella tarda serata di ieri, 31 marzo; dopo le medicazioni del caso la giovane è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.

L'aggressione, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuta intorno alle 22 in via Carlo De Marco, strada senza uscita costellata di abitazioni tra il quartiere San Carlo all'Arena e la zona dei Ponti Rossi. La ragazza sarebbe stata presa di mira mentre stava rincasando a piedi. I quattro, dei quali la 18enne non è stata in grado di fornire una descrizione, l'avrebbero bloccata e uno di loro le avrebbe strappato la borsetta; lei avrebbe reagito e avrebbe cercato di resistere allo scippo, ma la forza dello strattone l'avrebbe fatta cadere rovinosamente a terra. Subito dopo i criminali si sarebbero dileguati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli; la 18enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che, dopo i primi controlli, è ripartita alla volta dell'ospedale di Ponticelli; il referto stilato dai medici parla di "trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto". Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella, che stanno effettuando accertamenti sulla versione della ragazza; si vaglia la possibilità che l'aggressione possa essere stata ripresa da telecamere di sorveglianza, pubbliche o private, installate lungo via Carlo De Marco.